Çin’de, ikinci Omicron vakası görüldü

Omicron varyantını taşıyan ikici vakaya, ülkenin güneyindeki Guangcou kentinde, 67 yaşındaki bir erkek hastada rastlanıldığı belirtildi.

Çin’in Guangdong eyaletinin merkezi Guangcou kentinde, yurt dışından gelen ve kente gelmeden önce iki hafta karantinada kalan bir kişide Omicron varyantı tespit edildi.

27 Kasım'da geldiği öğrenilen 67 yaşındaki erkek hastanın, iki haftalık merkezi karantina sırasında yaptırdığı testlerin tümünün negatif çıktığı belirtildi.

DNA İNCELEMESİ YAPILDI

Karantinanın ardından 11 Aralık'ta ikamet ettiği Guangcou kentine uçakla giden ve 1 hafta evinde tecrit edilen hastaya burada yapılan rutin testin sonucu pozitif çıktı. Numune üzerinde yapılan DNA incelemesinde, hastanın Omicron varyantı taşıdığı anlaşıldı.

İLK VAKA TIENCIN'DE GÖRÜLMÜŞTÜ

Ülkenin kuzeyindeki Tiencin kentinde, dün, Avrupa'dan gelen bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı, DNA analizinde hastada Omicron varyantına rastlandığı bildirilmişti. Polonya Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, hastanın Polonya'dan Çin'e seyahat eden 18 yaşından küçük bir kız olduğunu belirtti.

Hastanın, annesiyle koronavirüs hastanesinde müşahede altına alındığı kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü, ilk kez kasımda Afrika ülkeleri Bostwana ve Güney Afrika'daki koronavirüs hastalarından alınan numunelerde görülen Omicron varyantını, 26 Kasım'da 'endişe verici varyant' kategorisine almıştı.