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- Çin'de ilk kez Omicron varyantını taşıyan vakaya rastlandı
Çin'de ilk kez Omicron varyantını taşıyan vakaya rastlandı
Çin'de koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantını taşıyan bir vakaya ilk kez rastlandığı bildirildi.
- AA
- 13.12.2021 - 17:17
- Güncelleme : 13.12.2021 - 17:21
Devlete ait Tiencin Daily News gazetesinde yer alan habere göre, Çin'de yurt dışı kaynaklı bir vakada Omicron varyantı tespit edildi.
OMİCRON'A RASTLANDI
Kente 9 Aralık'ta yurt dışından gelen kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, yapılan DNA analizinde hastada Omicron varyantına rastlandığı belirtildi.
Hastanın, Kovid-19 hastanesinde izolasyon altında tedavi gördüğü kaydedildi.
"ENDİŞE VERİCİ VARYANT"
Dünya Sağlık Örgütü, ilk kez kasımda Afrika ülkeleri Bostwana ve Güney Afrika'daki Kovid-19 hastalarından alınan numunelerde görülen Omicron varyantını, 26 Kasım'da "endişe verici varyant" kategorisine almıştı.