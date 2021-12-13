Euro
15.5518
-1.09%
Dolar
13.7696
-0.82%
Altın
787.24
-1.08%
Borsa
2.099
3.13%
Bitcoin
683.479
-3.44%
BTXN Coin
40.37
-1.53%
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C

    Çin'de ilk kez Omicron varyantını taşıyan vakaya rastlandı

    Çin'de koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantını taşıyan bir vakaya ilk kez rastlandığı bildirildi.
    • AA
    • 13.12.2021 - 17:17
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 17:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çin'de ilk kez Omicron varyantını taşıyan vakaya rastlandı

    Devlete ait Tiencin Daily News gazetesinde yer alan habere göre, Çin'de yurt dışı kaynaklı bir vakada Omicron varyantı tespit edildi.

    OMİCRON'A RASTLANDI

    Kente 9 Aralık'ta yurt dışından gelen kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, yapılan DNA analizinde hastada Omicron varyantına rastlandığı belirtildi.

    Hastanın, Kovid-19 hastanesinde izolasyon altında tedavi gördüğü kaydedildi.

    "ENDİŞE VERİCİ VARYANT"

    Dünya Sağlık Örgütü, ilk kez kasımda Afrika ülkeleri Bostwana ve Güney Afrika'daki Kovid-19 hastalarından alınan numunelerde görülen Omicron varyantını, 26 Kasım'da "endişe verici varyant" kategorisine almıştı.

    Çin de ilk kez Omicron varyantını taşıyan vakaya rastlandı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir