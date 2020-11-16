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    Çin'de IPad almak için böbreğini satan çocuk yatalak kaldı

    Çin’de 2011 yılında İPad2 almak için böbreğini satan genç, böbrek yetmezliği nedeniyle ömür boyu yatağa mahkum hale geldi.
    • İHA
    • 16.11.2020 - 22:42
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 23:04
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    Çin'de IPad almak için böbreğini satan çocuk yatalak kaldı

    Çin’de 2011 yılında İPad2 almak için böbreğini satan 17 yaşındaki Wang Shangkun dünya gündemine oturmuştu.

    Shangkun, maddi yetersizlikten dolayı İPad2 almak için bir böbreğini internet üzerinden 3 bin 200 dolara satmıştı.

    Shangkun, daha sonra Çin medyasına yaptığı açıklamada Hunan eyaletinde sağ böbreğini aldırmak için yasa dışı bir ameliyat geçirdiğini ve ameliyatın yerel bir hastanede çalışan iki doktor tarafından gerçekleştirildiğini ifade etmişti.

    AMELİYATIN ARDINDAN TABLET VE TELEFON SATIN ALMIŞTI

    Shangkun, ameliyatın ardından aldığı para ile bir iPad2 ve bir iPhone 4 telefon satın almıştı. Yeni cihazlarıyla eve döndüğünde durumdan şüphelenerek Shangkun’a telefon ve tableti nasıl aldığını itiraf ettiren anne Shangkun, “Oğlum eve bir tablet ve telefonla dönünce ona paranın nerden geldiğini sordum. En sonunda dayanamadı her şeyi anlattı ve böbreğini sattığını söyledi. Bunu söylediği an dünyamız başımıza yıkıldı” demişti.

    Yasa dışı organ ticaretinin detaylarının ortaya çıkması ile 9 kişi tutuklandı. Tutuklananlardan 5’i kasıtlı yaralama ve organ ticaretiyle suçlanırken, suçlananlar arasında cerrah, komisyoncu, ameliyathaneyi kiralayan kişi ve çevrimiçi sohbet aracılığı ile organ arayan kişiler yer aldı.

    Çin de IPad almak için böbreğini satan çocuk yatalak kaldı #1

    YATALAK HALE GELDİ

    Şu anda 20’li yaşlarının ortasında olan Wang Shangkun’da ameliyatın sağlıksız koşullarda gerçekleşmesi ve ameliyat sonrası yetersiz bakım nedeniyle organlarında enfeksiyon meydana gelmesi ile böbrek yetmezliği başladı.

    Durumunun giderek ağırlaşması sonucu yatalak hale gelen Shangkun, her gün diyalize giriyor.

    Mahkeme, yasa dışı organ ticaretine karışanların tutuklanmasının ardından Shangkun‘un ailesine 300 bin dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

    Çin de IPad almak için böbreğini satan çocuk yatalak kaldı #2

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