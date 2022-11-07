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- Çin'de kafası korkuluğa sıkışan bebeğin ölümden döndüğü anlar
Çin'de kafası korkuluğa sıkışan bebeğin ölümden döndüğü anlar
Yüksek bir binanın penceresindeki korkuluklara sıkışan bebek, yürekleri ağza getirdi. Bebeği kafasından yakalayan polislerin mücadele anı kameraya yansıdı.
- Haber Merkezi
- 07.11.2022 - 14:15
- Güncelleme : 07.11.2022 - 14:43
Çin'de bir bebek, dehşet anlar yaşadı.
Henüz yaşına girmediği tahmin edilen bebek, pencerenin korkuluklarına takıldı.
Kafası korkuluğa sıkıştı
Oldukça yüksek bir binada yaşanan olayda, bebeğin kafası korkuluğa sıkıştı.
Sıkıştığı yerde nefes almakta güçlük çeken bebeğin imdandına polisler koştu.
Yaşanan panik anlarında gördükleri manzara karşısında şaşkına dönen ekipler harekete geçti.
Minik bebek ölümün eşiğinden döndü
Kafasından yakaladıkları çocuğu yoğun çabayla kurtaran polislerin görüntüleri, sosyal medyada yayıldı.
Yüreklerin ağza geldiği olayda, ölümün eşiğinden dönen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İşte o anlar...
Çin'de kafası korkuluğa sıkışan bebeğin ölümden döndüğü anlar VİDEO