Çin'de kafe çalışanları fırtınada tuttukları tenteyle birlikte havalandı Bölgedeki bir işletmede fırtınaya yakalanan vatandaşlar ve çalışanlar, tutundukları tenteyle birlikte fırtınanın kuvvetine yenik düştü. O anlar kayıt altına alındı.

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Çin, sık sık doğa olayları ile gündeme geliyor.

Her hava muhalefetinin şiddetli yaşandığı ülkede, bir kez daha korku dolu anlar yaşandı.

Yiling kentinde kaydedilen bir görüntüde, fırtınanın şiddeti gözler önüne serildi.

Havaya uçtular

Akşam saatlerinde bir kafede çalışanlar ve müşteriler, şiddetli fırtınadan nasibini aldı.

Korkuyla tentenin demirlerinden tutunan vatandaşlar, tente ile birlikte havaya savruldu.

Yere çakıldı

Kayıt altına alınan anlarda, bir vatandaşın havaya uçup yere çakıldığı anlar dikkat çekti.

Olayda ölen ya da yaralananların olup olmadığı bilinmiyor.