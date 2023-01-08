Çin'de kamyon taziye çadırına daldı: 17 ölü

Bir köyde yoldan geçen kamyonun taziye çadırına çarpması sonucu 17 kişi yaşamını yitirdi. 22 kişinin de yaralandığı kazanın soruşturulduğu öğrenildi.

Çin'in doğusundaki Ciangşi eyaletine bağlı Nançang şehirdeki Taoling köyünde feci bir kaza yaşandı…

Cenaze için taziyelerini bildirmeye gidenlerin oluşturduğu kalabalık, çadıra alındı.

Bu sırada yoldan geçen bir kamyon çadıra çarptı.

17 kişi öldü

Kazada 17 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Yerel trafik polisi biriminden yapılan açıklamada, olayın soruşturulduğu, kazanın sebebinin henüz belirlenmediği bildirildi.

Son yıllarda azalıştaydı

Çin'de yorgun uzun yol sürücülerinin ve bakımsız araçların yol açtığı trafik kazalarına geçmişte sık rastlanıyordu.

Son yıllarda denetimlerin artırılmasıyla bu türden kazaların azaldığı gözleniyordu.

Çin'de kamyon taziye çadırına daldı ViDEO

40 günlük tatil, trafik endişesi yaratıyor

Ülkede geleneksel Çin yeni yılının kutlandığı Bahar Bayramı öncesinde seyahat sezonun açılmasıyla bölgeler ve şehirler arası trafik yoğunluğunun artması bekleniyor.

Bu yıl 22 Ocak tarihine denk gelen Bahar Bayramı öncesini ve sonrasının kapsayan 40 günlük tatil döneminde büyük şehirlerde çalışanların memleketlerini ziyaret etmek için taşraya yapacakları seyahat sayısının artacağı tahmin ediliyor.