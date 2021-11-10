Çin'de kar fırtınası etkili oldu

Fırtına nedeniyle ülkede bir kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, halktan tedbirli olmalarını istedi.

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Başkent Shenyang'da rekor yağış getiren kar fırtınasının etkisi devam ederken, eğitime ara verilmesine ve demiryolu hizmetlerinin askıya alınmasına yol açan yağış nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

UYARI SEVİYESİ KIRMIZIYA YÜKSELTİLDİ

Çin basını, söz konusu ölümün Tongliao kentinde gerçekleştiğini aktarırken, hayatını kaybeden kişiye ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Yetkililer, kar fırtınası nedeniyle kırmızı uyarı yayınlanan ve halka tedbir almaları çağrısında bulunulan Jilin eyaletinde de otoyollarda gece boyunca yaklaşık bin kişinin mahsur kaldığını söyledi.

KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Meteoroloji yetkilileri, geçtiğimiz pazar gününden bu yana etkili olan kar fırtınasının, bölgeye 1905'ten bu yana en fazla kar yağışını getirdiğini belirtmişti.

Şiddetli kar fırtınası kara ve hava trafiğini olumsuz etkilerken, bazı otoyolların trafiğe kapatıldığı ifade edilmişti.

KAR KALINLIĞI 41 SANTİM

Kar kalınlığının ortalama 41 santimetreye ulaştığı kentte kapanan yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Shenyang Belediyesi, yolları temizleme çalışmaları için 2 binden fazla iş makinesi ve ekipman ile yaklaşık 24 bin işçi görevlendirdi.