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    Çin'de karantina ekibinin sert müdahalesi kamerada

    Eve giren ekip, temaslı olduğu belirtilen kişiyi zorla karantina merkezine götürmeye çalıştı.
    • Haber Merkezi
    • 04.12.2022 - 14:39
    • Güncelleme : 04.12.2022 - 14:41
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    Çin'de karantina ekibinin sert müdahalesi kamerada

    Koronavirüse karşı "sıfır vaka" politikasından ödün vermeyen Pekin yönetimi, dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor.

    Vatandaşlar, uygulama nedeniyle günlük hayatta zorluklarla karşılaşırken, bu durum ekonomik kayıplara da yol açıyor.

    Çin'de koronavirüs timinden sert müdahale

    Asya ülkesi Çin'de katı tedbirlere karşı sokaklarda protestolar düzenleniyor. Koronavirüse karşı oluşturulan timler ise sert müdahaleleriyle gündem oluyor.

    Ülkenin güneyindeki Hangzhou kentindeki yetkililer, karantina tesisine gitmeyi reddettiği iddia edilen ve temaslı olduğu belirtilen kişinin evine girdi.

    Evinden zorla almaya çalıştılar

    Çinli vatandaşı evinden almaya çalışan iki görevlinin yoğun bir mücadele verdiği, hedefteki ismin ise direndiği görüldü.

    CNN International'ın haberine göre, yetkililer, daha sonra görüntülerden dolayı özür diledi.

    Kullanıcılar, "Kahretsin, ABD'deki insanlar da maske takmaktan şikayet ediyor. Bir karantina tesisinde ve kendi evinizde karantinaya girmenin ne farkı var?" şeklinde ifadeler kullandı.

    Çin de karantina ekibinin sert müdahalesi kamerada #1

    Çin de karantina ekibinin sert müdahalesi kamerada #2

    Çin de karantina ekibinin sert müdahalesi kamerada #3


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