Çin'de karantina eylemi vaka sayısını artırdı

Çin'de katı koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle daha önce benzeri görülmemiş eylemler düzenlendi.

Çin'de hükümetin karantina kurallarını kabul etmeyenlerin sokağa inmesinin ardından bugün bildirilen vaka sayısı ile yeni zirve seviye kaydedildi.

Gerçekleşen eylemlerin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 10 yıl önce göreve gelmesinden bu yana benzeri görülmediği ifade edildi.

Piyasa etkilendi

Eylemlerin ülkede salgın kısıtlamaları ve kısıtlamaların dünyanın ikinci büyük ekonomisi üzerindeki etkilerine dair endişeleri artırmasıyla hisse piyasaları ve petrol fiyatları keskin geriledi.

Hafta sonu boyunca devam eden eylemlerde Shanghai'da eylemciler ve polis karşı karşıya geldi.

Polis önüne geleni tutukladı

Polisin bir otobüs dolusu eylemciyi tutukladığı görülürken, BBC'de yer alan haberde eylemleri takip eden muhabirlerinden birinin polis tarafından şiddet gördüğü ve tutuklandığı, birkaç saat sonra da serbest bırakıldığı ifade edildi.

Vuhan ve Lanzhou dahil olmak üzere birçok kentte gerçekleşen eylemlerde test merkezleri tahrip edildi.

Eylemlerin ardından bugün 40,052 yeni vaka bildiren Çin'de beşinci kez rekor seviye kaydedilmiş oldu. Ülkede vaka sayısı dün 39,506 olarak açıklanmıştı.