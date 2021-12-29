Koronavirüsün sıfıra indirilmek istendiği ülkede, önlemleri hiçe sayanlar için tepki çeken bir uygulama devreye alındı.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede sıkı tedbirlerin uygulandığı Çin'de, ilginç bir gelişme yaşandı.

Karantina kurallarını ihlal edenler, kalabalığın arasında dolaştırıldı.

KARANTİNAYI İHLAL EDENLERLE İLGİLİ SIRA DIŞI YÖNTEM

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, tehlikeli maddelere karşı koruyucu elbise giydirilen 4 kişi, fotoğrafları ve isimlerinin yazılı olduğu afişlerle sokakta yürütülerek "utandırılmak" istendi.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ TOPLADI

Tepki çeken görüntüler, Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Jingxi şehrinde kaydedildi.

Her bir şüpheliye iki polis tarafından eşlik edildi ve söz konusu uygulamayla kurallara uymanın öneminin vurgulanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Çin'de karantina kurallarına uymayanlar sokakta dolaştırıldı ViDEO

'SIFIR KORONAVİRÜS' POLİTİKASI

Mail'in haberine göre, Çin, insan hakları aktivistlerinin onlarca yıldır yürüttüğü kampanyaların ardından 2010 yılında şüphelilerin bu tür "alenen utandırılmasını" yasaklamıştı.

Ancak uygulama, "sıfır koronavirüs" politikası doğrultusunda yeniden ortaya çıktı.

"HALKA GERÇEK UYARI"

Söz konusu 4 kişinin, göçmenleri yasa dışı bir şekilde taşımakla da suçlanıyor. Öyle ki Jingxi şehri, Vietnam'a yakın bir konumda bulunuyor.

Yerel basına göre, yürüyüşün halka "gerçek uyarı" niteliğinde olduğunu ve sınır ihlalleriyle ilgili caydırıcılığı hatırlattığını yazdı.