Orta ve doğu bölgelerde meydana gelen kasırga nedeni ile birçok ev zarar gördü. Yüzlerce kişi yaralanırken, 10 kişi hayatını kaybetti.

Çin’de dün yerel saatle 19.00'da Ciangsu eyaletine bağlı Şıngzı'da, 20.40'ta ise Hubei eyaletinin başkenti Vuhan'da kasırga meydana geldi.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, oluşan kasırgalar nedeni ile 10 kişi hayatını kaybederken 367 kişi yaralandı.

ELEKTRİK HİZMETİ VERİLEMEDİ

Vuhan'da hızı saatte 86 kilometreye çıkan kasırga nedeniyle 6 kişi öldü, 218 kişi yaralandı.

27 ev yıkılırken 130 evde büyük çaplı hasar meydana geldi.

Ayrıca elektrik şebekelerinde oluşan hasar nedeni ile yaklaşık 26 bin 600 haneye elektrik hizmeti verilemedi.

Çin'de kasırga: 300'den fazla kişi yaralandı VİDEO

<br />

ACİL YARDIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Şıngzı'yı vuran kasırga 4 kişinin ölümüne, 149 kişinin yaralanmasına yol açtı. Çok sayıda fabrika hasar gördü.

Büyük çaplı elektrik kesintileri meydana geldi.

Her iki bölgede de acil durum ekipleri arama kurtarma, enkaz kaldırma, yol açma ve acil yardım çalışmalarına başladı.