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- Çin'de kaza yapan sürücü, araçların üzerine uçtu
Çin'de kaza yapan sürücü, araçların üzerine uçtu
Aracın kontrolünü kaybeden şoför, diğer arabalara çarparak durabildi.
- Haber Merkezi
- 17.05.2021 - 11:57
- Güncelleme : 17.05.2021 - 12:15
Çin'de kontrolsüz sürücü, ortalığı birbirine kattı.
Yerel basında çıkan haberlere göre, önündeki aracı sollamak isteyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Otomobil, karşı yönde trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpıp takla attı.
ARAÇLARIN ÜZERİNDE YUVARLANDI
Araçların kameralarına yansıyan görüntülerde, ortalığı adeta savaş alanına çeviren şoför, diğer arabaların üzerinde yuvarlanarak ilerledi.
Kazada 5 aracın hasar gördüğü, bir kişinin hafif yaralandığı bildirildi.
Çin'de kaza yapan sürücü araçların üzerine uçtu ViDEO