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    Çin'de kaza yapan sürücü, araçların üzerine uçtu

    Aracın kontrolünü kaybeden şoför, diğer arabalara çarparak durabildi.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2021 - 11:57
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 12:15
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    Çin'de kaza yapan sürücü, araçların üzerine uçtu

    Çin'de kontrolsüz sürücü, ortalığı birbirine kattı.

    Yerel basında çıkan haberlere göre, önündeki aracı sollamak isteyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Otomobil, karşı yönde trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpıp takla attı.

    ARAÇLARIN ÜZERİNDE YUVARLANDI

    Araçların kameralarına yansıyan görüntülerde, ortalığı adeta savaş alanına çeviren şoför, diğer arabaların üzerinde yuvarlanarak ilerledi.

    Kazada 5 aracın hasar gördüğü, bir kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

    Çin'de kaza yapan sürücü araçların üzerine uçtu ViDEO

    Çin de kaza yapan sürücü, araçların üzerine uçtu #1

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