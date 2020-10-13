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    Çin’de kilolu öğrenciler için önlem alındı

    Şansi eyaletindeki bir kentte, normal görme veya kilo gereksinimini karşılamayan öğrencilere, lise giriş sınavları sırasında düşük not verileceği belirtildi.
    • DHA
    • 13.10.2020 - 07:57
    • Güncelleme : 13.10.2020 - 07:57
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    Çin’de kilolu öğrenciler için önlem alındı

    Çin’in Şansi eyaletindeki Changzhi kentinde garip bir uygulama hayata geçirildi.

    Normal görme veya kilo gereksinimini karşılamayan öğrencilere, lise giriş sınavları sırasında düşük not verileceği bildirildi.

    TEPKİ ÇEKTİ

    Karar, yüz binlerce sosyal medya kullanıcısının yeni politikayı 'haksız' ve 'anlamsız' olarak eleştirmesiyle tepki çekti.

    Çin’de 18 yaşın altındaki nüfusunun yarısından fazlası şu anda miyop olduğu ifade ediliyor. Bundan da en çok lise öğrencilerinin etkilendiği belirtiliyor.

    YÜZDE 6’SI KİLODAN SAYILACAK

    Yeni politikaya göre, öğrenciler görme ve ağırlık testleri de dahil olmak üzere 'fiziksel uygunluk' seviyeleri açısından değerlendirilecek ve not verilecek.

    Öğrencilerin lise giriş sınavının bir parçası olan değerlendirmeler, toplam notlarının yüzde altısını oluşturacak.

    Çin’de kilolu öğrenciler için önlem alındı #1

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