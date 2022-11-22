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    Çin'de kimya fabrikası yandı

    Asya ülkesinde meydana gelen yangında onlarca can kaybı yaşandı. Alevleri kontrol altına almak isteyen ekiplerin müdahalesi saatler sürdü.
    • 22.11.2022 - 18:00
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 18:06
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    Çin'de kimya fabrikası yandı

    Çin'de endüstriyel kimyasallar üreten fabrika, alevlere teslim oldu.

    Yangın, Hınan eyaletinde meydana geldi.

    Eyalete bağlı Anyang şehrindeki fabrikada gece saatlerinde çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına yol açtı.

    38 can kaybı yaşandı

    Yangının söndürülmesi 3,5 saat sürerken, 38 kişi hayatını kaybetti. Sebebi henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma sürüyor. Bazı şüpheliler gözaltına alındı.

    Çin'de kimya fabrikası yandı ViDEO

    Eskiyen altyapı veya yetersiz iş güvenliği

    Çin'de üretim ve depolama tesislerinde, eskiyen altyapı veya yetersiz iş güvenliği tedbirleri nedeniyle zaman zaman can kayıplarına yol açan yangınlar çıkıyor.

    Haziran ayında Çin Petrokimya Şirketi Sinopec'in Şanghay'daki fabrikasında çıkan yangında ise 1 kişi hayatını kaybetmişti.

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    2015 ve 2019'da yaşanan facialar

    Jiangsu eyaletinin Yançıng şehrinde 2019'da kimya fabrikasında yaşanan patlamada 78 kişi hayatını kaybetmiş, fabrikanın çevresindeki evler ağır hasar görmüştü.

    AA'nın haberine göre, Tiencin Limanı'ndaki kimyasalların saklandığı depolarda 2015'te meydana gelen patlamada 173 kişi yaşamını yitirmişti.

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