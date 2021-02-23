Euro
8.57
0.44%
Dolar
7.0541
0.47%
Altın
410.37
0.52%
Borsa
1.524
-1.69%
Bitcoin
346.497
-9.29%
EXEN Coin
17.00
-2.52%
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Çin'de kırmızıda geçen sürücü kazaya neden oldu

    Kural ihlali yapan motosikletliye çarpmamak için direksiyon kıran kamyonun takla attığı o anlar kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2021 - 15:01
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 15:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çin'de kırmızıda geçen sürücü kazaya neden oldu

    Çin'in Anhui eyaletinin Ma'anshan şehrinde seyir halinde olan bir motosikletli, kırmızı ışıkta geçerek kazaya yol açtı.

    Kural ihlali yapan motosikletliyi son anda fark eden kamyon sürücüsü, direksiyonu kırarak aracın yönünü değiştirdi.

    KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ

    Bunun üzerine kontrolden çıkan kamyon, takla atıp yol kenarındaki elektrik direğine çarparken, sürücü de araçtan yola fırladı.

    O ANLAR KAMERADA

    Sürücünün hafif yaralandığı belirtilirken, sorumsuz motosikletli ise olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Çin'de kırmızıda geçen sürücü kazaya neden oldu

    Çin de kırmızıda geçen sürücü kazaya neden oldu #1

    Çin de kırmızıda geçen sürücü kazaya neden oldu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir