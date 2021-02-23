Çin'de kırmızıda geçen sürücü kazaya neden oldu

Çin'de kırmızıda geçen sürücü kazaya neden oldu

Kural ihlali yapan motosikletliye çarpmamak için direksiyon kıran kamyonun takla attığı o anlar kameraya yansıdı.

Çin'in Anhui eyaletinin Ma'anshan şehrinde seyir halinde olan bir motosikletli, kırmızı ışıkta geçerek kazaya yol açtı.

Kural ihlali yapan motosikletliyi son anda fark eden kamyon sürücüsü, direksiyonu kırarak aracın yönünü değiştirdi.

KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ

Bunun üzerine kontrolden çıkan kamyon, takla atıp yol kenarındaki elektrik direğine çarparken, sürücü de araçtan yola fırladı.

O ANLAR KAMERADA

Sürücünün hafif yaralandığı belirtilirken, sorumsuz motosikletli ise olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çin'de kırmızıda geçen sürücü kazaya neden oldu