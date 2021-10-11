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    Çin'de kız çocuğu düşen saksıdan şans eseri kurtuldu

    34 katlı bir binanın çatısından düşen saksıdan şans eseri kurtulan kız çocuğu koşarak bölgeden uzaklaşırken, korku dolu anlar kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2021 - 12:36
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 12:49
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    Çin'de kız çocuğu düşen saksıdan şans eseri kurtuldu

    Çin’in doğusundaki Anhui eyaletindeki Wuhu şehrinde, 34 katlı bir binanın tepesinden iki saksı düştü.

    Saksılardan biri binanın kapısının siperine çarptı, diğeri ise o sırada yoldan geçen geçen kız çocuğunun yanına düştü.

    Saksının düşmesiyle büyük bir paniğe kapılan kız çocuğu, koşarak o bölgeden uzaklaştı.

    KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

    Minik kızın şans eseri ölümden döndüğü anlar anbean kameraya yansıdı.

    Kız çocuğunun ailesinin, durumu polise bildirdiği öğrenildi.

    Çin'de küçük kız 34. kattan düşen saksıdan şans eseri kurtuldu VİDEO

    Çin de kız çocuğu düşen saksıdan şans eseri kurtuldu #1

    Çin de kız çocuğu düşen saksıdan şans eseri kurtuldu #2

    Çin de kız çocuğu düşen saksıdan şans eseri kurtuldu #3

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