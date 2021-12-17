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Çin'de kolları olmayan adam, ayaklarıyla gitar çalmayı öğrendi

Çin'de kolları olmayan adam, ayaklarıyla gitar çalmayı öğrendi

Yaşadığı olayın ardından iki kolunu da kaybeden Çin vatandaşı, üç yıllık süreçte ayaklarıyla gitar çalabilir hale geldi.