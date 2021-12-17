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    Çin'de kolları olmayan adam, ayaklarıyla gitar çalmayı öğrendi

    Yaşadığı olayın ardından iki kolunu da kaybeden Çin vatandaşı, üç yıllık süreçte ayaklarıyla gitar çalabilir hale geldi.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2021 - 17:07
    • Güncelleme : 17.12.2021 - 17:16
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    Çin'de kolları olmayan adam, ayaklarıyla gitar çalmayı öğrendi

    Çin'de yaşayan Liu Tao, 4 yaşındayken elektrik çarpması sonucu kollarını kaybetti.

    Geçimini sokakta kurduğu tezgahta yaptığı kağıt şekillerle sağlamaya çalışan Liu, gördüğü birçok sokak sanatçısının ardından müzik aletleriyle ilgilenmeye başladı.

    AYAKLARIYLA GİTAR ÇALIYOR

    Liu, 30 yaşında ayaklarıyla gitar çalmayı öğrendi. Öğrenme sürecinin ilk başta zorlu olduğunu dile getiren Liu, arkadaşlarından yardım aldığını ve internet üzerinden kendisiyle aynı durumda olan insanları izlediğini söyledi.

    3 YILLIK ÖĞRENME SÜRECİ

    37 yaşındaki Liu, gitar çalmayı 3 yıllık bir sürecin sonunda öğrendiğini kaydetti.

    Müziğin mutluluk kaynağı olduğunu belirten Liu, müzikle ilgilenmeye devam edeceğini vurguladı.

    Çin'de kolları olmayan adam, ayaklarıyla gitar çalmayı öğrendi ViDEO

    Çin de kolları olmayan adam, ayaklarıyla gitar çalmayı öğrendi #1

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