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Çin'de kontrolden çıkan roketin parçaları Maldivler yakınlarına düştü

Çin'de kontrolden çıkan roketin parçaları Maldivler yakınlarına düştü

Çin Uzay İstasyonu'nun çekirdek modülünü yörüngeye taşımak üzere fırlatılan ve kontrolden çıkan Long March 5B roketinin, Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınlarında bir yere düştüğü açıklandı.