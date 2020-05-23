Çin'de korona kaynaklı vaka ve can kaybı olmadı

Çin'de korona kaynaklı vaka ve can kaybı olmadı

Ülkedeki Ulusal Sağlık Komisyonu, 376 kişinin karantina altında olduğunu bildirdi.

Çin'de salgının başlangıcından bu yana ilk kez koronavirüs vakası tespit edilmedi.

Açıklamayı Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yaptı.

Çin ana karasında son 24 saatte virüs kaynaklı vaka ve ölüm görülmediği bildirildi.

376 KİŞİ KARANTİNADA

Açıklamada, 376 kişinin virüs taşıyor olabilecekleri şüphesiyle karantinada tutulduğu, 3 kişinin taburcu edildiği, 79 hastanın da tedavisinin sürdüğü belirtildi.

ÇİN'DE SON DURUM

Çin'de salgının başından bu yana 82 bin 971 kişide koronavirüs tespit edilirken, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 78 bin 258 hasta da iyileşti.

GÜNEY KORE'DE SON BİR GÜNDE 23 YENİ VAKA

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ülkede bir gün içinde 13'ü başkent Seul'e komşu Gyeonggi kentinde olmak üzere 23 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu.

Vakaların önemli bir kısmının son günlerde salgının odak noktası haline gelen Seul'deki gece kulüpleriyle bağlantılı olduğu düşünülürken 2 bin 629 eğlence mekanının daha kapatılmasına karar verildi.

Ülkede koronavirüs vaka sayısı 11 bin 165'e yükselirken, salgına bağlı 266 ölüm gerçekleşti.