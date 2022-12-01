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Çin’de koronavirüs testi olmayan kadın sokak ortasında doğum yaptı

Çin’de koronavirüs testi olmayan kadın sokak ortasında doğum yaptı

Çin’de ‘sıfır vaka’ politikası kapsamında hamile bir kadının koronavirüs testi olmadığı için hastaneye kabul edilmediği ve sokak ortasında doğum yaptığı anlar böyle görüntülendi.