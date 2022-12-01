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    Çin’de koronavirüs testi olmayan kadın sokak ortasında doğum yaptı

    Çin’de ‘sıfır vaka’ politikası kapsamında hamile bir kadının koronavirüs testi olmadığı için hastaneye kabul edilmediği ve sokak ortasında doğum yaptığı anlar böyle görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 09:00
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 09:06
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    Çin’de koronavirüs testi olmayan kadın sokak ortasında doğum yaptı

    Çin’in ‘sıfır vaka’ politikası kapsamında aldığı sert karantina önlemlerinden sonra bölgeden şaşırtan görüntüler geliyor.

    İnsanlara zorla koronavirüs testi yapılan görüntülerin ardından şimdi de Luzhou kentinden gelen bir görüntü dünya basınına damga vurdu.

    Test sonucu olmadığı için hastane yerine sokakta doğum yaptı

    Doğum için hastaneye giden kadın, "Koronavirüs test sonucun yok" denilerek hastaneye alınmadı.

    Hastaneye alınmayan kadın, bir süre sonra sokakta doğum yaptı.

    "Bebek çıktı, kumaşa sarın"

    Öte yandan sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde annenin doğum yaptığı sırada yardımcı olmak isteyen kalabalığa “Bebek çıktı. Kumaşa sarın. Çabuk çabuk” öğrenildi.

    Çin’de koronavirüs testi olmayan kadın sokak ortasında doğum yaptı #1

    Çin’de koronavirüs testi olmayan kadın sokak ortasında doğum yaptı #2


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