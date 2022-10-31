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    Çin’de koronavirüs karantinasına alınan işçiler kaçtı

    Çin’in Zhengzhou kentinde yer alan ve dünyanın en büyük iPhone üretim üssü olarak bilinen fabrikada, Covid-19 vakalarının tespitinin ardından karantinaya alınan işçiler firar etti.
    • 31.10.2022 - 16:11
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 16:15
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    Çin’de koronavirüs karantinasına alınan işçiler kaçtı

    Çin’in Zhengzhou kentindeki dünyanın en büyük iPhone üretim üssü olarak bilinen fabrikada tespit edilen Covid-19 vakaları nedeniyle tesisin kapalı devre üretime geçtiği ve karantinaya alındığı öne sürülmüştü.

    Görgü tanıklarının ifadelerine göre, 300 bin işçi kapasiteli fabrikada karantinada tutulan işçiler, salgın tedbirleri nedeniyle toplu taşımanın işlemediği kentte valizleriyle yaya şekilde memleketlerine dönmeye çalıştı.

    Henan eyaletindeki birçok kentte ise, fabrikadan kaçan işçiler için tedbirler artırılmaya başlandı. Aralarında Yuzhou, Changge, Qinyang ve Xuchang’ın da bulunduğu kent ve ilçeler, Foxconn işçilerine yönelik açık mektuplar yayınlayarak, dönüşlerini bildirmelerini istedi.

    İşçiler daha fazla dayanamadı

    Xihua ilçesindeki yetkililer tarafından yapılan açıklamada da işçilerin 7 gün merkezi karantinada, 3 gün de müşahede altında tutulmasının talep edildiği bildirildi.

    Çin basınında yer alan haberlere göre, yerel birimler ile Foxconn, işçilerin belirlenen noktalarda toplanarak sıraya girmesi ve karantina noktalarına götürülmesi için gerekli düzenlemeleri yapıyor.

    Kapalı devre yönetim uygulanıyordu

    Foxconn’un dün yaptığı açıklamada, gönüllü olarak tesiste kalmak veya tesisi terk etmek isteyen tüm işçilerin güvenliği için gerekli düzenlemelerin yapılacağı, işçilerin haklarının korunacağı belirtilmişti.

    Foxconn’un tesisindeki karantina uygulamalarının hala sürdüğü, tesiste "kapalı devre yönetim" uygulandığı ve işçilere her gün PCR testi yapıldığı kaydedilmişti. Fabrikadaki işleyişin ve imalatın görece istikrarlı durumda olduğu kaydedilerek, salgından “az sayıda” kişinin etkilendiği belirtilmiş fakat net bir sayı ise verilmemişti.

    Çin’de koronavirüs karantinasına alınan işçiler kaçtı #1

    'Sıfır vaka' politikası devam ediyor

    Dünyanın geri kalanının aksine Çin, salgınla 2020 yılının başından bu yana "sıfır-Covid" stratejisi adı altında hızlı temas takibi, yoğun test ve uzun süreli karantina gibi uygulamalara başvurarak mücadele ediyor.

    Çin’de koronavirüs karantinasına alınan işçiler kaçtı #2


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