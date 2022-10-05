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    Çin'de koronavirüs önlemlerinde silah devreye girdi

    Asya ülkesindeki görüntülerde, yolcuların silahlı ekip tarafından durdurulduğu görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2022 - 10:07
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 10:36
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    Çin'de koronavirüs önlemlerinde silah devreye girdi

    Pekin yönetimi, sıfır koronavirüs politikasını sürdürmeye devam ediyor.

    Az sayıda vakaların kaydedildiği yerlerde sıkı tedbirler alınırken, insanların dışarı çıkmasına izin verilmiyor.

    Yolcuların geçişine izin verilmedi

    Sert karantina uygulamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Çin'den bir görüntü daha ortaya çıktı.

    Sosyal medyaya yansıyan ve Yunnan eyaletindeki Xishuangbanna Havalimanı'nda çekildiği belirtilen görüntülerde, yolcuların havalimanında ayrılmasına izin verilmediği belirtildi.

    Koronayla silahlı mücadele

    Yolcular, karşılarında elleri silahlı koronavirüsle mücadele ekibini gördü.

    Yaşananlara tepki gösteren insanların, "Bizi öldürecek misiniz?" diyerek bağırdığı ifade edildi.

    Çin'de koronavirüs önlemlerinde silah devreye girdi ViDEO

    Çin de koronavirüs önlemlerinde silah devreye girdi #1

    Çin de koronavirüs önlemlerinde silah devreye girdi #2

    Çin de koronavirüs önlemlerinde silah devreye girdi #3


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