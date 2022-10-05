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- Çin'de koronavirüs önlemlerinde silah devreye girdi
Çin'de koronavirüs önlemlerinde silah devreye girdi
Asya ülkesindeki görüntülerde, yolcuların silahlı ekip tarafından durdurulduğu görüldü.
- Haber Merkezi
- 05.10.2022 - 10:07
- Güncelleme : 05.10.2022 - 10:36
Pekin yönetimi, sıfır koronavirüs politikasını sürdürmeye devam ediyor.
Az sayıda vakaların kaydedildiği yerlerde sıkı tedbirler alınırken, insanların dışarı çıkmasına izin verilmiyor.
Yolcuların geçişine izin verilmedi
Sert karantina uygulamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Çin'den bir görüntü daha ortaya çıktı.
Sosyal medyaya yansıyan ve Yunnan eyaletindeki Xishuangbanna Havalimanı'nda çekildiği belirtilen görüntülerde, yolcuların havalimanında ayrılmasına izin verilmediği belirtildi.
Koronayla silahlı mücadele
Yolcular, karşılarında elleri silahlı koronavirüsle mücadele ekibini gördü.
Yaşananlara tepki gösteren insanların, "Bizi öldürecek misiniz?" diyerek bağırdığı ifade edildi.
Çin'de koronavirüs önlemlerinde silah devreye girdi ViDEO