Çin'de koronavirüs tedbirleri artırıldı

Asya ülkesinde yeni vakaların ardından karantina uygulaması geri geldi. Shenzhen'de işletmeler kapatıldı.

Aralık 2019'da başladığı belirtilen ve Çin'in Vuhan kentinden yayıldığı kabul edilen koronavirüs salgınıyla ilgili önlemler devam ediyor.

Çin, "sıfır vaka" stratejisi kapsamında az sayıda vakanın görüldüğü kentlerde dahi sert tedbirler uyguluyor.

Shenzhen'de karantina uygulanıyor

Son olarak Shenzhen'de çok sayıda işletme önlem amaçlı kapatıldı. Dalian şehrinde milyonlarca kişi için karantina uygulaması başlatıldı.

Bu durum, ülkedeki ekonomik belirsizliği artırırken, öğrenciler için de eğitim-öğretim yılının başlamasını geciktiriyor.

Piyasa uyarısı: Darbe alabilir

Shenzhen gibi teknoloji merkezlerinin önemine atıfta bulunan Japonya merkezli finansal holding şirketi Nomuro, karantina kararına ilişkin, "Piyasalar önümüzdeki birkaç hafta içinde bir kez daha darbe alabilir." dedi.

2,5 milyon nüfuslu bir Shenzhen bölgesi olan Longhua, çeşitli eğlence mekanlarını ve toptan satış pazar yerlerini kapattı. Ayrıca büyük etkinlikler askıya alındı.

Evler ve restoranlar için sıkı tedbir

Longhua yetkilileri, insanların konutlara girmek için 24 saat içinde negatif test sonucu göstermeleri ve restoranların müşteri sayısını kapasitelerinin yüzde 50'sinden fazla olmayacak şekilde sınırlaması gerektiğini söyledi.

Reuters'ın haberine göre, karar, Shenzhen'de 6 milyondan fazla kişiyi etkileyen ve diğer üç bölgeyi kapsayan benzer önlemlerin ardından geldi.

Vaka sayıları

Çin anakarasında 29 Ağustos'ta 349 semptomatik ve 1368 asemptomatik enfeksiyon dahil olmak üzere 1717 enfeksiyon tespit edildi.