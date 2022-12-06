Çin'de koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor

Vaka sayılarının giderek arttığı ülkede alınan sert tedbir kuralları halk tarafından protesto edilirken Pekin, kuralları hafifleterek, bazı alanlarda test gösterme zorunluluğunu kaldırdı.

Koronavirüs salgınının çıkış ülkesi Çin'de, yeniden artan vakalar alarma geçirdi.

Hükümetin katı kuralları, ülkede protestolara neden oldu.

Test sonuçları pozitif çıkan kişilerin evlerinden çıkmamaları için bina kapıları kaynakla kapatılırken, sokak ortasında zorla anal testin yapıldığı görüntüler dikkat çekmişti.

Ülkede artan protestolar sonucu, koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesine dönük adımlar atıldı.

Başkent Pekin'den bir gevşeme haberi daha geldi.

Bazı alanlarda test zorunluluğu kaldırıldı

Şehir yönetimi, bugünden itibaren eczaneler, süpermarketler, alışveriş merkezleri, havaalanları ve ofis binaları gibi kamuya açık alanlara girişte negatif test sonucu gösterme zorunluluğunu kaldırdı.

Pekin'den daha önce, toplu taşıma araçlarında negatif test gösterme zorunluluğunun da kaldırıldığı duyurulmuştu.

Yeni uygulamayla bundan böyle konut bölgelerine, mahallelere, merkeze bağlı köylere girişlerde de test sonucu gösterme zorunluluğu olmayacak.

Kamuya açık alanlarda test gösterme zorunluluğu devam ediyor

Ayrıca eğlence mekanları, bakımevleri, kreşler ve okullar gibi bazı kamuya açık alanlarda test sonucu gösterme zorunluluğu devam edecek.

Son vaka sayısı 4 bin 666

Başkentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 1163, göstermeyen 3 bin 503 vaka tespit edildi.