Çin’de koronavirüs testi güncel olmayan hamile kadın, hastaneye alınmadı

Koronavirüs testinin süresi 4 saat önce dolduğu için hastaneye alınmayan 8 aylık hamile kadın, dışarıda beklediği sırada düşük yaparak bebeğini kaybetti.

Çin’de, 23 Aralık 2021'den bu yana koronavirüs karantina tedbirlerinin uygulandığı Şaanşi eyaletinin merkezi Şian şehrinde, 8 aylık hamile bir kadın, koronavirüs testi güncel olmadığı için hastaneye alınmadı.

Yeni yıl günü yaşanan olayda koronavirüs testinin süresi 4 saat önce dolduğu için hastaneye alınmayan hamile kadın, dışarıda beklediği sırada kanaması başladı ve bebeğini kaybetti. Kadının yeğeni tarafından kaydedilen görüntülerinin sosyal medyada yer alması, ülke çapında tepkilere yol açtı.

YÖNETİCİLER KOVULDU

Kadının bebeğini kaybetmesi üzerine, yerel hükümetten konuyla ilgili açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, olay nedeniyle hastanenin genel müdürünün görevden alındığı, tıp bölümü ile ayakta tedavi kliniği yöneticilerinin kovulduğu bildirdi. Yerel hükümetin açıklamasında, olayın toplumda geniş çaplı kaygı uyandırdığını ve derin sosyal etkisi olduğu belirtilerek, "Hastane kamuoyundan özür dilemeli, çalışma sürecindeki riskleri etkin şekilde ele alıp değerlendirmeli ve tıbbi bakımın en iyi şekilde sürdürülmesi için hastane yönetimini güçlendirmeli." ifadelerine yer verildi.

Hükümet ayrıca, Komünist Parti Disiplin Komitesince Şian Acil Bakım Merkezi ve Şian Sağlık Komisyonu yetkililerine resmi uyarı yapıldığını duyurdu.

23 ARALIK 2021’DEN BU YANA KARANTİNA ALTINDA

13 milyon nüfuslu Şian, yerel kaynaklı vakalardaki artış nedeniyle 23 Aralık 2021'den bu yana karantina altında bulunuyor.

Şehirde yurt içi kaynaklı vakaların ilk ortaya çıktığı 9 Aralık 2021'den bu yana tespit edilen vaka sayısı 1856'ya ulaştı. Karantina tedbirlerinin uygulanmasındaki bazı eksikler, gıda temininde yaşanan sıkıntılar ve baskı altındaki yerel görevlilerin müsamahasız tutumu eleştirilere sebep oluyor.

Hastanelerde hamileler ve diğer acil durum hastaları için yeşil hatlar açılması, salgın kontrol tedbirlerinin olağan sağlık hizmetlerini aksatmaması için önlemler alınması yönünde çağrılar yapılıyor.