Çin'de koronavirüs vakaları nedeniyle toplu test kararı alındı

Asya ülkesinde yeni vakaların görülmesinin ardından geniş kapsamlı testler uygulanacak. Pekin Komünist Partisi'nden yapılan açıklamada, "Durum acil ve vahim" denildi.

Koronavirüs salgınının çıkış noktası olarak kabul edilen Çin'de yeniden alarm durumuna geçildi.

Başkent Pekin'de son 4 günde yerel kaynaklı vakalar tespit edildi.

Toplu testler uygulanacak

Bunun üzerine 11 ilçe ve bir özel ekonomik bölgede toplu testler uygulanmasına karar verildi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 32 yeni vaka tespit edilirken, son 4 günde kaydedilen vaka sayısı 75'e çıktı.

Üç tur test yapılacak

Dün merkez ilçelerden Çaoyang'da toplu testlerin başlamasının ardından Donçıng, Şiçıng, Haydien, Fıngtay, Şicingşan, Fangşan, Tongcou, Şunyi, Çangping ve Daşing ilçeleri ile Pekin Ekonomik-Teknolojik Kalkınma Bölgesi'nde salı ile cumartesi günleri arasında 3 tur toplu test yapılacağı bildirildi.

Etkinlikler iptal edildi

Öte yandan, salgın nedeniyle vakaların görüldüğü tekil yerleşimlerin yanı sıra bir mahallede karantina ilan edildi.

Kentteki tüm kültür ve spor etkinlikleri, fuarlar, sergiler ve diğer büyük ölçekli etkinlikler iptal edildi.

"Salgınla mücadeleyi sonsuz bir savaş olarak yürütmeliyiz"

Pekin Yerel Yönetimi Sözcüsü Şu Hıcien, şehrin virüs tetkik tedbirlerinin genişletilmesine hazır olması gerektiğini belirterek, "Salgını etkin şekilde önlemek ve halk sağlığını güvenceye almak için salgınla mücadeleyi sonsuz bir savaş olarak yürütmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay benzeri bir kapanmayı gerektirecek yayılmanın olması ihtimali kaygıları artırıyor.

Vatandaşlar olası bir kapanmaya hazırlık için yiyecek stoklarken, bazı süpermarketlerde temel gıda maddelerinin bulunduğu rafların boşaldığı gözlendi.

"Yeterli stok var" açıklaması

Pekin Ticaret Bürosu Başkan Yardımcısı Cao Veydong, kentteki 7 tarım toptancı pazarındaki sebze stoklarının 22 bin 700 ton olduğunu, şehrin genel olarak günlük ihtiyaçları karşılayacak yeterli stokunun bulunduğunu belirtti.

Pekin'deki yeni salgın dalgasında ilk vakalar 22 Nisan'da kaydedilmiş, Omicron varyantı taşıyan vakaların bir haftadır fark edilmeden yayıldığı bildirilmişti.

"Durum acil ve vahim"

Devlete ait "Beijing News" gazetesinin haberine göre, Pekin Komünist Partisi Sekreteri Cai Çi, Belediye Başkanı Çın Cining ve diğer şehir yetkilileri, yaptıkları acil durum toplantısında şehirde aniden ortaya çıkan vakaların farklı yayılma zincirlerine ait olduğunu, bu yüzden daha fazla yayılma riskinin bulunduğunu vurgulayarak, "durumun acil ve vahim olduğunu" belirtmişti.

AA'nın haberine göre, ülkenin en büyük şehri Şanghay'da mart başından bu yana Omicron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle uygulanan kapanmanın sürmesi, Çin'in diğer büyük şehirlerinde de endişeye sebep oluyor.

Çin ana karasında vaka tablosu

Güney eyaleti Guangdong'a bağlı 17,5 milyon nüfuslu Şıncın şehri, yerel kaynaklı 75 vakanın görülmesinin ardından 14 Mart'ta bir hafta kapanmaya gitmişti.

Bu arada Ulusal Sağlık Komisyonu'na göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 1973 ve hastalık belirtisi göstermeyen 17 bin 813 vaka saptanırken, yurt dışı kaynaklı 88 vaka kayıtlara geçti.

Ölenlerin büyük bölümü yaşlı ve kronik hastalığı olanlar

Vakaların büyük bölümü ülkenin en büyük şehri Şanghay'da görüldü. Kentte hastalık belirtisi gösteren 1661, göstermeyen 15 bin 319 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 52 kişi öldü.

Salgında 1 Mart'tan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 190'a yükseldi. Ölenlerin büyük bölümünü, yaşlı ve kronik hastalığı bulunan kişiler oluşturuyor.