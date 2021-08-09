Çin'de koronavirüs vakaları tırmanışa geçti

Yetkililer, vakaların titizlikle takip edilmesini isterken, son veriler enfeksiyon oranlarındaki artışı gözler önüne serdi.

Dünya genelinde 4.3 milyondan fazla ölüm ve 203 milyondan fazla vakaya yol açan koronavirüs salgının çıkış noktası olarak kabul edilen Çin'de kayda geçen vakalarda artış yaşanıyor.

Asya ülkesindeki bazı şehirlerde, bulaşıcı enfeksiyonların önüne geçebilmek için geniş kapsamlı testler yapılmaya başlandı.

ÇİN ALARMDA: ENFEKSİYONLARA SIKI TAKİP

Koronavirüsün son derece bulaşıcı Delta varyantı, 20 Temmuz'dan bu yana 10'dan fazla şehirde tespit edildi. Yetkililer, yerel hükümet görevlilerinden enfeksiyonları titizlikle takip etmelerini istiyor.

VAKALAR YENİDEN ARTIYOR

Pazar günü Çin anakarasındaki 125 yeni vaka, 94 yerel enfeksiyonu barındırıyor. Bir önceki gün, vaka sayısı 96 olarak kayıtlara geçmişti ve bunların 81'i yerel vakaydı.

SIFIR KORONAVİRÜS STRATEJİSİ

Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC), "Zihin gevşekliğini aşmamız gerekiyor." açıklamasını yaptı. Uzmanlar, Delta varyantını ilk salgından bu yana Çin'in "sıfır koronavirüs" stratejisinin en büyük sınaması olarak görüyor.

Hükümet verileri, pazar günü açıklanan yerel vakaların çoğunun Çengçou ve Yangzhou şehirlerinde olduğunu gösteriyor. Yangzhou, kitlesel aşılamada beşinci tur teste başlamış durumda.

Çengçou'da ise üçüncü turda şehir sakinlerinden numune toplama işleminin tamamlanması bekleniyor.

ÇİN'DE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Pandeminin başladığı günden bu yana Çin'de toplam 93 bin 826 vaka kaydedildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 636 oldu.