Çin'de koronavirüse karşı hastaneler inşa ediliyor

Artan vakalarla mücadele için karantina tesisleri kurulmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Dünya genelinde 6,6 milyondan fazla ölüme ve 643 milyona yaklaşan vakaya yol açan koronavirüs salgınıyla ilgili Çin'de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Pandeminin başlangıç noktası olarak kabul edilen ülkede son 24 saatte belirti gösteren 2 bin 204, göstermeyen 22 bin 11 vaka kaydedildi.

Aylar sonra ilk ölüm yaşandı

Günlük vaka sayısı son 5 günde 20 bini geçerken, 26 Mayıs'tan bu yana ilk kez salgın kaynaklı can kaybı yaşandı.

Pekin'de yetkililer, artan vakalar karşısında tedbirleri üst düzeyde tutmayı ve "sıfır koronavirüs" politikasını takip etmeyi sürdürüyor.

Hastane çalışmaları devam ediyor

Guangdong eyaletine bağlı Guangzhou şehrinde inşa edilmesi planlanan hastaneler için düğmeye basıldı.

İş makinelerinin yürüttüğü karantina merkezi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Halihazırda kurulan ve inşa aşamasında olan yapılar, objektiflere yansıdı.

Vakalara karşı karantina tesisleri kuruluyor

Guangzhou yetkilileri, artan koronavirüs vakalarıyla mücadele etmek için yaklaşık 250 bin kişi kapasiteli karantina tesisleri kurma planlarını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.

"Salgın durumu çok ciddi"

Associated Press'in haberine göre, 13 milyonluk bir şehir olan Guangzhou'da vakalar artış eğiliminde olmaya devam ediyor.

Şehir yetkilisi Wang Baosen, "Guangzhou'daki salgın durumu, çok ciddi olmaya devam ediyor." dedi.

Şehirdeki 95 binden fazla kişi, karantina merkezlerine ve tedavi için hastaneye gönderilmişti.