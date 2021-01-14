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- Çin'de koronavirüse karşı önlem için tır şoförünün kapısını mühürlediler
Çin'de koronavirüse karşı önlem için tır şoförünün kapısını mühürlediler
Tırdan inmesine izin verilmeyen sürücü için aracın kapısı bantlandı.
- Haber Merkezi
- 14.01.2021 - 11:14
- Güncelleme : 14.01.2021 - 11:17
Çin'de koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili ilginç görüntüler gelmeye devam diyor.
Asya ülkesinde salgın nedeniyle mayıs ayından bu yana ilk kez 1 kişi hayatını kaybetti.
KAPI MÜHÜRLENDİ
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, sağlık görevlileri, bir tırdaki sürücünün dışarı çıkmaması için harekete geçti.
Görevliler, aracın kapısını mühürledi. O anlar, saniye saniye kaydedildi.
SALGIN BİLANÇOSU
Koronavirüs kaynaklı toplam 87 bin 844 vakanın görüldüğü Çin'de 4 bin 635 kişi hayatını kaybetti.
Çin'de önlem için tır şoförünün kapısını mühürlediler ViDEO