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    Çin'de koronavirüse karşı önlem için tır şoförünün kapısını mühürlediler

    Tırdan inmesine izin verilmeyen sürücü için aracın kapısı bantlandı.
    • Haber Merkezi
    • 14.01.2021 - 11:14
    • Güncelleme : 14.01.2021 - 11:17
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    Çin'de koronavirüse karşı önlem için tır şoförünün kapısını mühürlediler

    Çin'de koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili ilginç görüntüler gelmeye devam diyor.

    Asya ülkesinde salgın nedeniyle mayıs ayından bu yana ilk kez 1 kişi hayatını kaybetti.

    KAPI MÜHÜRLENDİ

    Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, sağlık görevlileri, bir tırdaki sürücünün dışarı çıkmaması için harekete geçti.

    Görevliler, aracın kapısını mühürledi. O anlar, saniye saniye kaydedildi.

    SALGIN BİLANÇOSU

    Koronavirüs kaynaklı toplam 87 bin 844 vakanın görüldüğü Çin'de 4 bin 635 kişi hayatını kaybetti.

    Çin'de önlem için tır şoförünün kapısını mühürlediler ViDEO

    Çin de koronavirüse karşı önlem için tır şoförünün kapısını mühürlediler #1

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