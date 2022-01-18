Çin'de koronavirüsle mücadelede yeni tavsiyeler paylaşıldı

Sağlık yetkilileri, halka yaptığı çağrıda, yurt dışından ürün siparişi verilmemesi gerektiğini söyledi.

Çin, "sıfır koronavirüs" politikası doğrultusunda sıkı tedbirler uyguluyor.

Başkent Pekin'deki yetkililer, halka kaçınmaları gereken durumlardan bahsetti.

"YURT DIŞINDAN POSTA ALMAYIN"

Tavsiyeler arasında, uIuslararası posta almaktan kaçınılması ve paketlerin açık havada eldivenle açılması yer alıyor.

Omicron varyantının yabancı posta nedeniyle yayılmış olabileceğine dikkat çekildi.

ÇİN'DE OMICRON ALARMI

Bazı uzmanlara göre, koronavirüsün postadan yayılma riski "çok az" düzeyde bulunuyor. Daha bulaşıcı olmasına rağmen, Omicron varyantı ile bunun değiştiğine dair bir göstergenin bulunmadığı belirtiliyor.

"ÜLKE DIŞINDAN ÜRÜN SİPARİŞ ETMEYİN" ÇAĞRISI

BBC'nin Çin muhabiri Robin Brant, Asya ülkesindeki sakinlere yurt dışından ürün sipariş etmemeleri yönünde tavsiyede bulunulduğunu aktardı.

Karar, Pekin'de Omicron kaynaklı ilk vakanın posta yoluyla girmiş olabileceğine yönelik şüphelerin ardından alındı.

Enfekte olan bir kişi, geçen yıl 7 Ocak'ta Kanada'dan kendisine posta gönderildiğini söyledi.

ÇİN'DE KORONAVİRÜS

Koronavirüsün yayılma noktası olarak kabul edilen Çin'de şu ana kadar 105 bin 258 vaka ve 4 bin 636 ölüm kayıtlara geçti.

Virüsün yayılmasıyla ilgili olarak Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden şüphe duyuluyor.