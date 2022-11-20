Çin'de koronavirüsten 6 ay sonra ilk ölüm yaşandı

Vaka sayılarının arttığı Asya ülkesinde aylar sonra pandemi kaynaklı ilk can kaybı kaydedildi.

Koronavirüsle mücadelede "sıfır vaka" stratejisini takip eden Çin'den aylar sonra ilk ölüm haberi geldi.

Çin'de koronavirüs salgınında mayıs ayından bu yana ilk kez can kaybı kayıtlara geçti.

Aylar sonra koronadan ilk ölüm

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Pekin'de yaşayan 87 yaşındaki sakin, virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu, 26 Mayıs'tan bu yana ülkede virüs nedeniyle kayıtlara geçen ilk ölüm oldu. Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 2 bin 204, göstermeyen 22 bin 11 vaka tespit edildi.

Günlük vaka sayısında çarpıcı artış

Ülkede sonbaharla birlikte, bulaşıcılığı yüksek alt varyantların yayılmasıyla vaka sayısının arttığı gözleniyor. Günlük vaka sayısı son 5 günde 20 bini aştı.

Vakaların nüfusa oranla az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen Çin, "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerini uygulamaya devam ediyor.

Çin'de tartışmalı tedbirler

Koronavirüs vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor.

AA'nın haberine göre, tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.