Petrol
87.74
-2.27%
Euro
19.235
-0.33%
Dolar
18.6096
0.08%
Altın
1.046
-0.61%
Borsa
4527
0.43%
Bitcoin
317.143
-0.24%
BTXN Coin
6.30
-4.97%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Açık 16 C

    Çin'de koronavirüsten 6 ay sonra ilk ölüm yaşandı

    Vaka sayılarının arttığı Asya ülkesinde aylar sonra pandemi kaynaklı ilk can kaybı kaydedildi.
    • 20.11.2022 - 10:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çin'de koronavirüsten 6 ay sonra ilk ölüm yaşandı

    Koronavirüsle mücadelede "sıfır vaka" stratejisini takip eden Çin'den aylar sonra ilk ölüm haberi geldi.

    Çin'de koronavirüs salgınında mayıs ayından bu yana ilk kez can kaybı kayıtlara geçti.

    Aylar sonra koronadan ilk ölüm

    Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Pekin'de yaşayan 87 yaşındaki sakin, virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

    Bu, 26 Mayıs'tan bu yana ülkede virüs nedeniyle kayıtlara geçen ilk ölüm oldu. Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 2 bin 204, göstermeyen 22 bin 11 vaka tespit edildi.

    Günlük vaka sayısında çarpıcı artış

    Ülkede sonbaharla birlikte, bulaşıcılığı yüksek alt varyantların yayılmasıyla vaka sayısının arttığı gözleniyor. Günlük vaka sayısı son 5 günde 20 bini aştı.

    Vakaların nüfusa oranla az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen Çin, "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerini uygulamaya devam ediyor.

    Çin de koronavirüsten 6 ay sonra ilk ölüm yaşandı #1

    Çin'de tartışmalı tedbirler

    Koronavirüs vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor.

    AA'nın haberine göre, tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

    Çin de koronavirüsten 6 ay sonra ilk ölüm yaşandı #2


    2022 Katar Dünya Kupası resmi taraftar şarkısı yayınlandı
    Dünya Kupası

    2022 Katar Dünya Kupası resmi taraftar şarkısı yayınlandı

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    Hazal Kaya ve Ali Atay'ın oğulları Fikret Ali 3 yaşında
    Magazin

    Hazal Kaya ve Ali Atay'ın oğulları Fikret Ali 3 yaşında

    Görüş Bildir