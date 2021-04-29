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Çin’de koronavirüsün Hindistan mutasyonu çıktı

Çin’de koronavirüsün Hindistan mutasyonu çıktı

Yapılan açıklamalarda, bazı kentlerde Hindistan türüne rastlanıldığı ifade edildi. Yaklaşan İşçi Bayramı dolayısı ile önlemlerin önemi üzerinde duruldu.