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- Çin’de koronavirüsün Hindistan mutasyonu çıktı
Çin’de koronavirüsün Hindistan mutasyonu çıktı
- AA
- 29.04.2021 - 17:49
- Güncelleme : 29.04.2021 - 17:59
Çini koronavirüs ile mücadele ederken yeni bir gelişme ile karşı karşıya kaldı.
Bazı kentlerde, koronavirüsün Hindistan’da mutasyona uğramış türü tespit edildi.
Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden epidemiyoloji uzmanı Vu Zunyou, konuyla ilgi basın toplantısı düzenledi.
BİLGİ PAYLAŞILMADI
Mutasyona uğrayan koronavirüs türlerinin bulaşmasının engellenebileceğini belirten Vu Zun You, yaklaşan İşçi Bayramı dolayısıyla virüse karşı alınması gereken önlemlerin önemini vurguladı.
Hangi bölgelerde mutasyon virüse rastlanıldığı konusunda bilgi paylaşılmadı.
20 YENİ VAKA GÖRÜLDÜ
Global Times gazetesi bir haberinde Çin'in Cıciang eyaletinin Couşan kentinde, Hindistan’dan dönen bir kargo gemisinin mürettebatından 11'inde, koronavirüs tespit edildiğini yazdı.
Ulusal Sağlık Komisyonu, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 20 yeni vaka görüldüğünü açıkladı.
4 BİN 636 KİŞİ ÖLDÜ
Son 24 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmazken, bugüne dek 90 bin 642 vaka tespit edildi.
4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 682 kişi iyileşti.