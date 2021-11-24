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    Çin'de kripto para saadet zinciri operasyonu

    Çin polisi, 110 bin civarında kişiyi ve 1 milyar yuan (yaklaşık 156.4 milyon ABD doları) parayı kapsayan bir çevrimiçi kripto para saadet zincirine baskın düzenledi.
    • AA & Ensonhaber
    • 24.11.2021 - 03:30
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    Çin'de kripto para saadet zinciri operasyonu

    Çin’in doğusundaki Jiangsu eyaletine bağlı Suining kentinde polis, Nisan ayında BBGO adlı bir yatırım platformunun işlettiği saadet zinciri tarafından dolandırıldığını iddia eden ihbar aldı.

    110 BİNDEN FAZLA YATIRIMCIYI KANDIRDILAR

    Polis açıklamasına göre, yapılan araştırma sonucunda BBGO’nun kripto para madenciliği yapan tesis ve makineleri varmış gibi göstererek insanları dolandırdığı ortaya çıktı. BBGO'nun sistem sahte bilgiler yayarak, sözde yüksek kâr ve iskontoları yem olarak kullanarak 2019’dan bu yana 110 binin üzerinde yatırımcıyı saadet zincirine katılmaya ikna ettiği ortaya çıktı.

    Beş ana şüphelinin tutuklu yargılandığı mahkeme devam ediyor.

    Çin de kripto para saadet zinciri operasyonu #1

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