Çin'de kum taşıyan kamyon otomobilin üzerine devrildi

Bağlantı yolundan çıkan otomobili son anda fark eden kamyon sürücüsü, aracın hakimiyetini kaybetti. Kaza sonucu otomobildeki sürücü kumların altında mahsur kaldı.

Çin'in Shandong eyaleti Weifang şehrinde kum yüklü kamyon sürücüsü, önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaptı ancak başarılı olamadı.

Kontrolden çıkan kamyon, aracın üzerine devrildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KUMLARIN ALTINDA KALDI

Araçla beraber kumların arasında sıkışan sürücü, bölgedeki üç petrol limanı işçisi tarafından kurtarılmaya çalışıldı. İşçiler kumları elleriyle kazarken olay yerine itfaiye ekibi geldi.

Yaralı sürücü, ekiplerin müdahalesiyle kurtularak hastaneye kaldırıldı.

Çin'de kum taşıyan bir kamyon otomobilin üzerine devrildi