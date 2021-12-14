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    Çin'de kuryenin başına 8'inci kattan buz düştü

    Soğuk havalar nedeniyle çatılarda oluşan buzlardan biri, yoldan geçen kuryenin başına düştü. 8'inci kattan düşen buz nedeniyle vücudunda kırıklar oluşan kuryenin, iyi olduğu belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2021 - 09:25
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 09:40
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    Çin'de kuryenin başına 8'inci kattan buz düştü

    10 Aralık'ta Çin'in Heilongjiang eyaletindeki Jixi şehrinde, bir binanın yanından geçen kuryenin üzerine buz kitlesi düştü.

    8 katlı binanın çatısından düşen buz kütlesinin ardından çevredekiler, sağlık ekiplerine haber verdi.

    İKİNCİ BUZ DEVRİLMESİN DİYE YERİNİ DEĞİŞTİRDİLER

    Çevre sakinleri, polisi ve ambulansı aramadan önce buzun tekrar düşmesi ihtimaline karşı kuryeyi güvenli bir yere götürmek için koştu.

    Edinilen bilgilere göre kuryenin boynunda kırıklar meydana geldi ancak hayati tehlikesi bulunmuyor.

    Çin'de kuryenin başına 8'inci kattan buz düştü VİDEO

    YAĞIŞLAR NEDENİYLE OLUŞUYOR

    Mülk yönetimi, binanın çatısındaki karı iki kez temizlediklerini, son zamanlarda yağan yağmur nedeniyle çatıda yeniden buz oluştuğunu söyledi.

    Çin de kuryenin başına 8 inci kattan buz düştü #1

    Çin de kuryenin başına 8 inci kattan buz düştü #2

    Çin de kuryenin başına 8 inci kattan buz düştü #3

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