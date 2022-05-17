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    Çin’de minibüs nehre düştü: 10 ölü

    Seyir halindeki bir minibüsün nehre düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.
    • 17.05.2022 - 14:25
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 14:38
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    Çin’de minibüs nehre düştü: 10 ölü

    Feci kazanın adresi, Çin’in güneyinde bulunan Guangdong eyaletindeki Shaoguan kenti…

    Kentte seyir halindeki bir minibüs nehre düştü.

    10 kişi öldü

    Yerel saatle 17.20’de Zhenjiang bölgesinde meydana gelen kazada, minibüste bulunan 10 kişi hayatını kaybetti.

    İHA’da yer alan habere göre kazanın nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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