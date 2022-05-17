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Çin’de minibüs nehre düştü: 10 ölü

Çin’de minibüs nehre düştü: 10 ölü

Seyir halindeki bir minibüsün nehre düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.