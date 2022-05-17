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- Çin’de minibüs nehre düştü: 10 ölü
Çin’de minibüs nehre düştü: 10 ölü
Seyir halindeki bir minibüsün nehre düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti. Kazanın nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.
- 17.05.2022 - 14:25
- Güncelleme : 17.05.2022 - 14:38
Feci kazanın adresi, Çin’in güneyinde bulunan Guangdong eyaletindeki Shaoguan kenti…
Kentte seyir halindeki bir minibüs nehre düştü.
10 kişi öldü
Yerel saatle 17.20’de Zhenjiang bölgesinde meydana gelen kazada, minibüste bulunan 10 kişi hayatını kaybetti.
İHA’da yer alan habere göre kazanın nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.