Çin'de öğrencilere, korona takibi için bileklik takılıyor

Başkent Pekin'deki okullarda yeniden eğitim görmeye başlayan öğrenciler için yeni bir karar alındı.

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'de, kademeli normalleşme devam ediyor.

Öğrenciler okula dönerken, Şi Cinping hükümeti yeni tedbirler almaya karar verdi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, başkent Pekin'de öğrenciler, vücut sıcaklığı ölçümüne ilişkin bileklik takmaya başladı.

ÇİNLİ ÖĞRENCİLERE BİLEKLİK KARARI

Bileklikler, bir uygulama aracılığıyla okullar ve ebeveynler tarafından izlenebilen gerçek zamanlı sıcaklık verilerini, bir mobil uygulama üzerinden Bluetooth ile topluyor.

VÜCUT ISISI VERİLERİ PAYLAŞILABİLİYOR

Bir öğrencinin sıcaklığı 37.2 derecenin üzerine çıkarsa bileklik, öğretmeninden polisi uyarmasını istiyor.

Veriler, ayrıca belediye ve bölge yetkilileri ile paylaşılabiliyor.

"24 SAAT TAKIN" ÖNERİSİ

Çin basınına konuşan bir öğretmen, bilekliğin spor izcisine benzediğini belirterek, öğrencilere günde 24 saat takmalarını önerdi.

Pekin Eğitim Bürosu, cihazların, öğrencilerin çalışmalarını kesintiye uğratmadan sıcaklıklarını ölçmesine izin verdiği ve dikkatlerini, sınavlara vermelerine yardımcı olduğu açıklamasını yaptı.

SOSYAL MESAFELİ EĞİTİM

China Daily'nin servis ettiği son görüntülerde, öğrencilerin maske taktığı ve sınıflarda sosyal mesafeli oturma düzenine göre eğitim aldığı görüldü.