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    Çin'de okul önünde direk dansı yapıldı

    Bir ortaokulun çıkışına kurulan direk dansı platformunda yapılan dans gösterisi hakkında soruşturma başlatıldı.
    • DHA
    • 30.06.2020 - 09:48
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    Çin'de okul önünde direk dansı yapıldı #1

    Çin’in Jiangsu eyaletindeki Nantong şehrinin Gangzha bölgesindeki Beicheng Ortaokulu'nun dışına kurulan platformda, dans stüdyosuna öğrenci almak için yapılan direk dansı gösterisine soruşturma başlatıldı.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde dansçıların, çocukların önünde ‘erotik’ dans ettikleri görüldü.

    OKUL ÖNÜNDE EROTİK DANS

    Okul önünde gerçekleştirilen erotik direk dansı gösterisi, akşam saatlerinde başlayıp gece yarısına kadar sürdü. Okuldaki iki güvenlik görevlisi, dansçıları uzaklaştırmaya çalıştı. Dans stüdyosunun ise tanıtım amaçlı okul önüne kurulduğu bildirildi.

    Çin'de okul çıkışı direk dansı ViDEO

    İŞLETMECİ ÖZÜR DİLEDİ

    Platform işletmecisi, tanıtım amaçlı dublörlük için yanlış yer seçtiklerini ifade ederek, öğrenci velileri ve okul yönetiminden özür diledi. Nantong Eğitim Bürosu, olay ile ilgili araştırma yürüttüğünü bildirdi.

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