Çin'de okul otobüsü kalabalığa çarptı: 5'i öğrenci 11 ölü Ülkenin doğusunda bulunan Shandong bölgesinde bir okul otobüsü, okulun önünde bekleyen kalabalığın arasına daldı. Kazada 5'i öğrenci 11 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi ise ağır yaralandı.

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AA

Çin'de yaşanan trafik kazasında can pazarı yaşandı.

Ülkenin doğusunda bulunan Shandong eyaletinde bir okul otobüsü sürücüsü, okuldan öğrencileri aldıktan sonra bahçeden çıkarken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

OKUL OTOBÜSÜNÜN ALTINDA KALDILAR

Sürüklenmeye başlayan okul otobüsü, ortaokulun önünde bekleyen yayalara çarptı.

11 ÖLÜ 13 YARALI

Meydana gelen kazada 5'i öğrenci 11 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi ise ağır yaralandı.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

Kaza sağlık ekiplerine ihbar edilirken çevredeki siviller de yaralılara yardım etmek için seferber oldu.

Yaşanan feci kaza sonrası okul otobüsü şoförü gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)