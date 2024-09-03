AA
Çin'de yaşanan trafik kazasında can pazarı yaşandı.
Ülkenin doğusunda bulunan Shandong eyaletinde bir okul otobüsü sürücüsü, okuldan öğrencileri aldıktan sonra bahçeden çıkarken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
OKUL OTOBÜSÜNÜN ALTINDA KALDILAR
Sürüklenmeye başlayan okul otobüsü, ortaokulun önünde bekleyen yayalara çarptı.
11 ÖLÜ 13 YARALI
Meydana gelen kazada 5'i öğrenci 11 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi ise ağır yaralandı.
ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI
Kaza sağlık ekiplerine ihbar edilirken çevredeki siviller de yaralılara yardım etmek için seferber oldu.
Yaşanan feci kaza sonrası okul otobüsü şoförü gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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