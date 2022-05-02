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    Çin’de öldü zannedilen yaşlı hasta, ceset torbasına konuldu

    Bakımevindeki yaşlı bir hasta, öldü zannedilerek ceset torbasına konuldu. Yaşadığı anlaşılan hasta, geri taşınarak torbadan çıkarıldı.
    • 02.05.2022 - 14:20
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    Çin’de öldü zannedilen yaşlı hasta, ceset torbasına konuldu

    Çin'in Putuo ilçesindeki Şinçangcıng Yaşlı Bakım Hastanesi önünde hazmat tulumlu morg görevlileri, teslim aldıkları hastayı ceset torbasının içerisine koydu.

    Morg görevlileri, sedye ile taşınan torbanın içine baktıklarında, öldü zannedilen yaşlı adamın yaşamakta olduğunu fark etti.

    Yaşam işaretleri olduğunu bildiren görevliler, hastayı getirenleri uyardı.

    AA’nın haberine göre; ölmediği anlaşılan hasta yeninden içeri taşındı. Kentte karantina tedbirlerinin altıncı haftasına girilirken, kısa sürede duyulan olay tepkilere yol açtı.

    Hasta, yeniden bakıma alındı

    Putuo Yurttaşlık İşleri Bürosu, yaptığı açıklamada olayı doğruladı. İhmal sebebiyle soruşturma başlatıldığını, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılacağını bildirdi. Açıklamada hastanın yeniden bakıma alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

    Bakım hizmetlerindeki sıkıntı, vatandaşların tepkisini çekiyor

    Kentte kapanma nedeniyle bakım hizmetlerinin sağlanmasında yaşanan sıkıntılar yurttaşların tepkisini çekmişti.

    Daha önce Puşi ilçesindeki Donghay Yaşlı Bakım Hastanesi'nde çok sayıda hastanın, bakım personelinin karantinaya girmesi ve aile refakatçilerinin hastaneye kabul edilmemesi nedeniyle bakım eksikliğinden yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

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