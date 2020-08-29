İki katlı restoranın bulunduğu binanın çökmesi sonucu en az 17 kişi yaşamını yitirdi.

Çin’in Şansi bölgesindeki Linfen kentinde bulunan bir otel restoranında, yaşlı bir adam doğum gününü kutlamak için yakınlarıyla bir araya geldi.

İlerleyen dakikalarda ise restoranın bulunduğu binada çökme meydana geldi.

17 ÖLÜ

İtfaiye ve kurtarma ekipleri hemen olay yerine giderken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Enkaz altında kalan kişi sayısı bilinmezken, şu ana kadar 43 kişinin kurtarıldığı, 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çin'de otel restoranı çöktü VİDEO