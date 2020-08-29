Dolar
7.3335
-0.3207%
Euro
8.7013
0.0022%
Altın
1964.62
1.8148%
Borsa
1100.55
-0.7556%
G. Altın
463.314
1.6304%
Bitcoin
84756.62
1.6293%
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C

    Çin'de otel restoranı çöktü

    İki katlı restoranın bulunduğu binanın çökmesi sonucu en az 17 kişi yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 29.08.2020 - 16:28
    • Güncelleme : 29.08.2020 - 16:28
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Çin'de otel restoranı çöktü

    Çin’in Şansi bölgesindeki Linfen kentinde bulunan bir otel restoranında, yaşlı bir adam doğum gününü kutlamak için yakınlarıyla bir araya geldi.

    İlerleyen dakikalarda ise restoranın bulunduğu binada çökme meydana geldi.

    17 ÖLÜ

    İtfaiye ve kurtarma ekipleri hemen olay yerine giderken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

    Enkaz altında kalan kişi sayısı bilinmezken, şu ana kadar 43 kişinin kurtarıldığı, 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

    Çin'de otel restoranı çöktü VİDEO

    Çin de otel restoranı çöktü #1

    Çin de otel restoranı çöktü #2

    Görüş Bildir