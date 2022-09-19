Çin'de, otobüs kazasında koronavirüs karantinasına götürülen 27 yolcu öldü

Guicou eyaletinde yaşanan otobüs kazasında hayatını kaybeden 27 kişinin, koronavirüs nedeniyle karantinaya alınacak olan kişiler olduğu ortaya çıktı.

Çin’in Guicou eyaletinde yaşanan kazada 47 kişiyi taşıyan otobüs otoyolda devrildi.

Kazada 27 kişi yaşamını yitirirken, 20 kişi de yaralandı. Polis, kazanın ardından yaptığı açıklamada kazanın sebebine ve yolcuların kimliğine dair detaylara yer vermedi.

Otobüsün, koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alınan kişileri taşıdığı öğrenildi. Haberi, eyaletin resmi yayın organı olan Guicou Günlüğü gazetesi bildirdi.

Yolcuların tulum ve siperlik giydikleri görüldü

AA’nın haberine göre; kazanın hemen ardından internette ve sosyal medyadaki paylaşımlarda, otobüstekilerin, yaşadıkları bölgede koronavirüs vakaları tespit edildiği için toplu olarak karantinaya alınan ve izolasyon için başka şehre sevk edilen vatandaşlar olduğuna dair iddialar ortaya atıldı.

İnternette dolaşan fotoğraflarda, kaza öncesinde sürücünün ve otobüsteki yolcuların koruyucu hazmat tulumları, göz siperlikleri ve eldivenler giydiği görüldü.

“Koronavirüs öldürmedi, karantina yolunda öldüler"

Sosyal paylaşım sitesi Weibo'daki kullanıcılar, kazaya ilişkin paylaşımlarında, koronavirüse karşı uygulanan aşırı sıkı tedbirlerin ve kısıtlamaların yol açtığı sonuçlara dair eleştirilerini dile getirdi.

Bir kullanıcı, yaptığı paylaşımda, "Hükümet halka ne söyleyecek? Bu insanları Kovid öldürmedi, karantina yolunda öldüler." ifadelerini kullandı.

“Bilim dışı Kovid kontrol tedbirlerinin sebep olduğu en büyük trajedi”

Diğer bir kullanıcı, "Bu, bilim dışı Kovid kontrol tedbirlerinin sebep olduğu en büyük trajedi." yorumunu yaptı.

Paylaşımlar çok geçmeden resmi makamlar tarafından sansürlendi. Guicou Komünist Parti Sekreteri Şen Yiçin ve Vali Li Bingcun, olayla ilgi soruşturma için bir heyeti görevlendirirken, sorumluların cezalandırılması talimatını verdi.

7 bin 396 kişinin şehir dışındaki merkezlere gönderildi

Eyaletin merkezi 6 milyon nüfuslu Guiyang şehrinde, artan vakalar nedeniyle bu ayın başında kapanmaya gidilmişti. Sağlık yetkilileri dün yaptıkları açıklamada, şehirdeki karantina tesisi kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle şu ana kadar 7 bin 396 kişinin şehir dışındaki merkezlere gönderildiğini, ilerleyen günlerde 2 bin 900 kişini daha sevk edileceğini bildirmişti.

Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre, eyalette salgınının başından bu yana virüs nedeniyle yalnızca 2 kişi hayatını kaybetti.

Çin, koronavirüse karşı, vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaş zincirini kesmeyi hedefleyen sıfır vaka stratejisini uyguluyor.