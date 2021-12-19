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Çin'de otoyol köprüsü çöktü: 3 ölü 4 yaralı

Çin'de otoyol köprüsü çöktü: 3 ölü 4 yaralı

Çin'de bulunan bir otoyol köprüsünün çökmesi nedeniyle en az 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.