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    Çin'de otoyol köprüsü çöktü: 3 ölü 4 yaralı

    Çin'de bulunan bir otoyol köprüsünün çökmesi nedeniyle en az 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 19.12.2021 - 00:50
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    Çin'de otoyol köprüsü çöktü: 3 ölü 4 yaralı

    Çin’in Hubei eyaletinde yerel saatle 16.00 sıralarında otoyol köprüsü çöktü.

    3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Çin medyasına göre, çökme sonrası en az 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

    Çöken otoyol köprüsü nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.

    Çin'de otoyol köprüsü çöktü: 3 ölü 4 yaralı - Video

    Çin de otoyol köprüsü çöktü: 3 ölü 4 yaralı #1

    Çin de otoyol köprüsü çöktü: 3 ölü 4 yaralı #2

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