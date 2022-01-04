Çin’de şantiyede toprak kayması: Çok sayıda ölü var

Çin’de şantiyede toprak kayması: Çok sayıda ölü var

Şantiye bölgesinde gerçekleşen toprak kayması 10 can alırken, kayıp 4 kişi için arama çalışmaları başlatıldı.

Çin'in güneyindeki Guizhou eyaletindeki bir inşaat alanında, dün yerel saatle 19.00 sıralarında toprak kayması yaşandı.

10 ÖLÜ, 4 KAYIP

Yerel yetkililer, olay sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiğini, enkaz altında kalan 4 kişiyi ise arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Sağ olarak enkazdan çıkarılan 3 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının stabil olduğu belirtildi.

Acil hizmetler, itfaiye ve kamu güvenliği birimlerinden binden fazla personel, arama kurtarma çalışmasına sevk edildi.

Çin’de şantiyede toprak kayması: Çok sayıda ölü var ViDEO