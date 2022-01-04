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    Çin’de şantiyede toprak kayması: Çok sayıda ölü var

    Şantiye bölgesinde gerçekleşen toprak kayması 10 can alırken, kayıp 4 kişi için arama çalışmaları başlatıldı.
    • İHA
    • 04.01.2022 - 12:54
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 13:26
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    Çin’de şantiyede toprak kayması: Çok sayıda ölü var

    Çin'in güneyindeki Guizhou eyaletindeki bir inşaat alanında, dün yerel saatle 19.00 sıralarında toprak kayması yaşandı.

    10 ÖLÜ, 4 KAYIP

    Yerel yetkililer, olay sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiğini, enkaz altında kalan 4 kişiyi ise arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Sağ olarak enkazdan çıkarılan 3 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının stabil olduğu belirtildi.

    Acil hizmetler, itfaiye ve kamu güvenliği birimlerinden binden fazla personel, arama kurtarma çalışmasına sevk edildi.

    Çin’de şantiyede toprak kayması: Çok sayıda ölü var ViDEO

    Çin’de şantiyede toprak kayması: Çok sayıda ölü var #1

    Çin’de şantiyede toprak kayması: Çok sayıda ölü var #2

    Çin’de şantiyede toprak kayması: Çok sayıda ölü var #3


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