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- Çin’de şantiyede toprak kayması: Çok sayıda ölü var
Çin’de şantiyede toprak kayması: Çok sayıda ölü var
Şantiye bölgesinde gerçekleşen toprak kayması 10 can alırken, kayıp 4 kişi için arama çalışmaları başlatıldı.
- İHA
- 04.01.2022 - 12:54
- Güncelleme : 04.01.2022 - 13:26
Çin'in güneyindeki Guizhou eyaletindeki bir inşaat alanında, dün yerel saatle 19.00 sıralarında toprak kayması yaşandı.
10 ÖLÜ, 4 KAYIP
Yerel yetkililer, olay sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiğini, enkaz altında kalan 4 kişiyi ise arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Sağ olarak enkazdan çıkarılan 3 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının stabil olduğu belirtildi.
Acil hizmetler, itfaiye ve kamu güvenliği birimlerinden binden fazla personel, arama kurtarma çalışmasına sevk edildi.
Çin’de şantiyede toprak kayması: Çok sayıda ölü var ViDEO