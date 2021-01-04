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    Çin'de sarhoş adam su kanalına düştü

    Ayakta duramayan alkollü adamın yaşadığı zor anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2021 - 11:40
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 14:14
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    Çin'de sarhoş adam su kanalına düştü

    Çin'de alkolü fazla kaçıran adamın başına gelen talihsiz olay, izleyenleri güldürdü.

    Alkolün etkisiyle yürümekte zorluk çeken adam, bir kafeye girmeye çalışırken dengesini kaybetti.

    Sarhoş adam bunun üzerine bölgede bulunan su kanalına düştü.

    Yaşanan o anlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

    İşte o anlar...

    Çin'de sarhoş adam su kanalına düştü

    Çin de sarhoş adam su kanalına düştü #1

    Çin de sarhoş adam su kanalına düştü #2

    Çin de sarhoş adam su kanalına düştü #3

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