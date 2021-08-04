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- Çin'de sarhoş çift, balık kovalarının içine düştü
Çin'de sarhoş çift, balık kovalarının içine düştü
Sarhoş halde yürürken dengesini kaybeden çift, balık kovalarının içine düştü. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
- Haber Merkezi
- 04.08.2021 - 13:38
- Güncelleme : 04.08.2021 - 13:41
Çin'de bir çift, sarhoş halde sokakta yürümeye başladı.
Sarhoş çiftin dengesini kaybederek düştüğü anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kameraya yansıyan görüntülerde çiftin, yol kenarında bulunan balık kovalarına düştüğü görüldü.
BALIK KOVASINA DÜŞÜP GÜLDÜLER
Balık kovalarının içine düşen çift birbirine bakıp gülerken, arkadan gelen bir kişi çifte yardım etmeye çalıştı.
Çin'de sarhoş çift, balık kovalarının içine düştü VİDEO