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Çin'de scooter sürücüsü kadın, telefonuna bakarken kaza geçirdi

Çin'de scooter sürücüsü kadın, telefonuna bakarken kaza geçirdi

Scooter kazalarına bir yenisi daha eklendi. Kazaya sebep olan sürücü, şans eseri yara almadan atlattı.