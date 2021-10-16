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- Çin'de scooter sürücüsü kadın, telefonuna bakarken kaza geçirdi
Çin'de scooter sürücüsü kadın, telefonuna bakarken kaza geçirdi
Scooter kazalarına bir yenisi daha eklendi. Kazaya sebep olan sürücü, şans eseri yara almadan atlattı.
- Haber Merkezi
- 16.10.2021 - 10:38
Dünya genelinde yaygınlaşan scooter kullanımı, birçok kazaya davetiye çıkarmaya devam ediyor.
Vatandaşlara kolaylık sağlayan ve trafikte sık karşılaşılan motosiklet türü, bilinçli kullanmayan sürücüleri tehlikeye sürüklüyor.
TELEFONUNA BAKARKEN OTOMOBİL ÇARPTI
Scooter sürücüsü kadın, Çin'in Hebei Eyaletindeki Tangshan şehrinde seyir halinde giderken kaza geçirdi.
Araç yoğunluğunun olduğu bölgede, kırmızı ışık kuralına uymayan genç kadın, telefonuna baktığı sırada otomobil çarpmasıyla yere düştü.
Çin'de scooter sürücüsü kadın, telefonuna bakarken kaza geçirdi VİDEO
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sürücü, kazayı şans eseri ciddi yara almadan atlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.