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    Çin'de scooter sürücüsü kadın, telefonuna bakarken kaza geçirdi

    Scooter kazalarına bir yenisi daha eklendi. Kazaya sebep olan sürücü, şans eseri yara almadan atlattı.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2021 - 10:38
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    Çin'de scooter sürücüsü kadın, telefonuna bakarken kaza geçirdi

    Dünya genelinde yaygınlaşan scooter kullanımı, birçok kazaya davetiye çıkarmaya devam ediyor.

    Vatandaşlara kolaylık sağlayan ve trafikte sık karşılaşılan motosiklet türü, bilinçli kullanmayan sürücüleri tehlikeye sürüklüyor.

    TELEFONUNA BAKARKEN OTOMOBİL ÇARPTI

    Scooter sürücüsü kadın, Çin'in Hebei Eyaletindeki Tangshan şehrinde seyir halinde giderken kaza geçirdi.

    Araç yoğunluğunun olduğu bölgede, kırmızı ışık kuralına uymayan genç kadın, telefonuna baktığı sırada otomobil çarpmasıyla yere düştü.

    Çin'de scooter sürücüsü kadın, telefonuna bakarken kaza geçirdi VİDEO


    Çin de scooter sürücüsü kadın, telefonuna bakarken kaza geçirdi #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Sürücü, kazayı şans eseri ciddi yara almadan atlattı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Çin de scooter sürücüsü kadın, telefonuna bakarken kaza geçirdi #2

    Çin de scooter sürücüsü kadın, telefonuna bakarken kaza geçirdi #3

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