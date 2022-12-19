Çin'de, şehirler arası seyahatlerde kısıtlamalar kalkıyor

Koronavirüs ile mücadelede benimsediği sıfır vaka politikasını gevşetme yönünde adımlar atan Çin, şehirler arası seyahat kısıtlamaları ve kontrolleri kaldırmaya hazırlanıyor.

Çin’de, koronavirüs ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar, ülkenin birçok bölgesinde protestolara neden olmuştu.

Devlet Konseyine bağlı Müşterek Salgın Koruma ve Kontrol Mekanizması, 7 Aralık'ta uygulanmasında yeni yaklaşımı duyurmuş; geniş çaplı kapanma, merkezi karantina, toplu testler ve seyahat kısıtlamalarının terk edilmesi gerektiğini bildirmişti.

Artan tepkiler üzerine hükümet, koronavirüs politikasında yön değişikliği sinyalleri vermeye başladı.

Yeni yaklaşım, Çin'in "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerinde değişime gideceğinin en güçlü işareti oldu.

Bakanlık, yerel yönetimlere talimat gönderdi

AA’nın haberine göre; Ulaştırma Bakanlığı, yerel yönetimlere bölgeler ve şehirler arası seyahatlerdeki kısıtlamalara ilişkin talimat gönderdi.

Talimatta, seyahat eden yolculara sağlık kodu ve test sonucu bildirme, varışta test ve kimlik kaydı gibi kısıtlayıcı tedbir ve kontrollerin uygulanmasına son verilmesini istedi.

Durdurulan ulaşım hizmetleri yeniden başlayacak

Bakanlık, ayrıca, salgın tedbirleri nedeniyle durdurulan ulaştırma hizmetlerinin derhal yeniden başlatılması talimatını verdi.

Karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyordu.

Çoğu ülke virüsle belirli bir uyum içinde yaşamaya, hayatın akışını ve ekonomik faaliyetleri aksatacak kontrol tedbirlerinden kaçınmaya yönelik stratejileri benimserken, Çin'de salgının başından beri başvurulan kısıtlayıcı tedbirler sürdürülüyordu.