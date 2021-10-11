Çin'de sel, 2 milyon kişiyi yerinden etti

Çin'de sel, 2 milyon kişiyi yerinden etti

Asya ülkesinde yaşanan sel ve toprak kaymaları nedeniyle can kayıpları yaşandı. Ortalam yağış, geçen yıllara göre önemli ölçüde arttı.

Şiddetli yağış ve buna bağlı olarak gelişen sel felaketleri, son dönemde Çin'i etkisi altına aldı.

Geçen hafta etkili olan sağanak yağış, Şansi bölgesinde evlerin çökmesine ve toprak kaymalarına yol açtı.

MİLYONLARCA KİŞİ SELLERDEN ETKİLENDİ

Yetkililer, şiddetli yağışlar nedeniyle kurtarma çalışmalarının aksadığını söyledi. Yerel medyaya göre, yaklaşık 2 milyon kişi seller nedeniyle yerinden oldu.

Toprak kayması nedeniyle 4 polis yaşamını yitirirken, diğer kayıplar konusunda henüz açıklama yapılmadı.

ORTALAMA YAĞIŞ ARTTI

BBC'nin haberine göre, Şansi'de yaşanan selin bu yılın başlarında Henan'daki selden daha kötü olabileceği belirtiliyor.

Şansi'nin eyalet başkenti Taiyuan, geçen hafta ortalama 185,6 milimetre yağış gördü. Bu miktar, 1981 ve 2010 yılları arasındaki aynı dönemde 25 milimetre düzeyinde gerçekleşmişti.