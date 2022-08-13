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    Çin’de sel: 4 ölü, 9 yaralı

    Çin’in Sichuan eyaletine bağlı Pengzhou şehrindeki bir nehir taştı, 4 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer aynı bölgede 9 kişinin de yaralandığını duyurdu.
    • 13.08.2022 - 17:16
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    Çin’de sel: 4 ölü, 9 yaralı

    Çin’in güneybatısındaki şiddetli yağışlar sele neden oldu.

    Şiddetli yağışlar nedeniyle Sichuan eyaletine bağlı Pengzhou şehrindeki bir nehirde taşkın meydana geldi.

    4 ölü, 9 yaralı

    İHA’nın haberine göre Pengzhou yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Yerel saatle 19.30’da sel nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır olmak üzere 9 kişi ise yaralandı.” denildi.

    Öte yandan, dün Çin'in farklı bölgelerinde 40 dereceye varan sıcaklıklar beklendiği gerekçesiyle kırmızı alarm verilmişti.

    Çin’de sel: 4 ölü, 9 yaralı #1

    Çin’de sel: 4 ölü, 9 yaralı #2

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