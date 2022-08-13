Çin’de sel: 4 ölü, 9 yaralı

Çin’in Sichuan eyaletine bağlı Pengzhou şehrindeki bir nehir taştı, 4 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer aynı bölgede 9 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Çin’in güneybatısındaki şiddetli yağışlar sele neden oldu.

Şiddetli yağışlar nedeniyle Sichuan eyaletine bağlı Pengzhou şehrindeki bir nehirde taşkın meydana geldi.

4 ölü, 9 yaralı

İHA’nın haberine göre Pengzhou yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Yerel saatle 19.30’da sel nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır olmak üzere 9 kişi ise yaralandı.” denildi.

Öte yandan, dün Çin'in farklı bölgelerinde 40 dereceye varan sıcaklıklar beklendiği gerekçesiyle kırmızı alarm verilmişti.