- Haberler
- Dünya Haberleri
- Çin’de sel: 4 ölü, 9 yaralı
Çin’de sel: 4 ölü, 9 yaralı
Çin’in Sichuan eyaletine bağlı Pengzhou şehrindeki bir nehir taştı, 4 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer aynı bölgede 9 kişinin de yaralandığını duyurdu.
- 13.08.2022 - 17:16
Çin’in güneybatısındaki şiddetli yağışlar sele neden oldu.
Şiddetli yağışlar nedeniyle Sichuan eyaletine bağlı Pengzhou şehrindeki bir nehirde taşkın meydana geldi.
4 ölü, 9 yaralı
İHA’nın haberine göre Pengzhou yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Yerel saatle 19.30’da sel nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır olmak üzere 9 kişi ise yaralandı.” denildi.
Öte yandan, dün Çin'in farklı bölgelerinde 40 dereceye varan sıcaklıklar beklendiği gerekçesiyle kırmızı alarm verilmişti.